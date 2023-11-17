"Пассажиравтотранс" приступил к приемке новых китайских автобусов

В общей сложности восемь новых китайских автобусов находится сейчас на приемке "Пассажиравтотранса", рассказали 17 ноября в городском комитете по транспорту. Все они предназначены для междугородних поездок.

""Пассажиравтотранс" начал приемку туристических автобусов Golden Dragon большого класса, способных перевезти порядка 50 пассажиров. Всего восемь транспортных средств: шесть единиц класса "стандарт" и две единицы класса "комфорт" производства компании Xiamen Golden Dragon Bus Co, Ltd", — поведали в комтрансе.

Автобусы оборудованы индивидуальными системами вентиляции и освещения, в салоне каждого из них предусмотрена мини-кухня. Также пассажиры смогут заряжать свои гаджеты через USB.

После приемки автобусы будут работать на межрегиональных маршрутах, а также использоваться для перевозки детей. Общая их стоимость составляет более 117 миллионов рублей.

Фото: Telegram-канал Пассажиравтотранса (скриншот видео)