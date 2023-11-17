В медучреждениях Петербурга ввели масочный режим

Обязательный масочный режим введен в медицинских учреждениях Петербурга, рассказали 17 ноября в городском комитете по здравоохранению. Причиной такого решения назвали стремление помешать распространению ОРВИ, гриппа и ковида.

"В Петербурге в целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений", — гласит сообщение, опубликованное в официальном Telegram-канале комздрава.

Масочный режим вводился на фоне пандемии коронавируса, позже он был отменен. В прошлом декабре его на некоторое время вновь возвращали в медицинские и социальные учреждения Петербурга.

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