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Новости 18:59

В конце ноября суд приступит к рассмотрению дела аспиранта о нападении на военкомат в Петербурге

фото ЗакС политика В конце ноября суд приступит к рассмотрению дела аспиранта о нападении на военкомат в Петербурге

Заседание по делу аспиранта Владимира Миронова о нападении на военкомат в Петербурге состоится 28 ноября, сообщило "ОВД-Инфо"*. Молодого человек обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст.213 УК РФ) и дискредитации армии (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ).

По версии следствия, в конце февраля Миронов нанес критические по отношению к спецоперации надписи на фасад военкомата Выборгского района, а затем повредил неустановленным предметом оконные стекла. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Суд по избранию меры пресечения состоялся 28 февраля. Аспиранту назначили содержание под стражей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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