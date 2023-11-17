Российские таможенники напомнили о работе других пропускных пунктов на границе Финляндии

Россиянам рассказали, как все-таки проехать на территорию Финляндии. Таможенники напомнили о графике работы открытых пропускных пунктов, об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На данный момент работают пункты пропуска "Вартиус" (МАПП "Лоття"), "Куусамо" (МАПП "Суоперя"), "Салла" (МАПП "Салла") и "Раджа-Йоосеппи" (МАПП "Лотта").

На сайте таможни можно ознакомиться с режимом работы всех пропускных пунктов.

Напомним, что при этом ближайшие к Петербургу пропуски в Финляндию будут закрыты до 18 февраля 2024 года.

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