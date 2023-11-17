В России снимается запрет на экспорт автомобильного бензина

Правительство России снимает временный запрет на экспорт автомобильного бензина из страны, об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

По данным ведомства, на данный момент в стране обеспечено насыщение внутреннего рынка – запасы бензина составляют около 2 млн тонн.

Также в министерстве подчеркивают, что зимой традиционно спрос на автомобильный бензин падает. Однако мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится для принятия оперативных мер.

Напомним, что в сентябре правительство России ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля. Такое решение приняли для стабилизации цен на топливо внутри страны.

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