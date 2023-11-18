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Новости 11:59

Уличная драка двоих петербургских старшеклассников привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Уличная драка двоих петербургских старшеклассников привела к уголовному делу

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело из-за драки двоих старшеклассников в Калининском районе. Его расследуют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК), сообщает региональный главк полиции.

Инцидент имел место еще на прошлой неделе. На перекрестке Гражданского проспекта с проспектом Непокоренных нашли лежащего 17-летнего молодого человека, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.  Впоследствии выяснилось, что он подрался со знакомым сверстником на почве взаимной антипатии.

Подозреваемому, получившему сотрясение мозга, тоже понадобилась медицинская помощь. Состояние 15-летнего подростка врачи охарактеризовали как удовлетворительное. Силовики назначили ему подписку о невыезде.

Нынешней осенью уличные драки с участием агрессивных подростков в Петербурге случаются регулярно. Некоторые из них записываются на видео для последующей публикации. В СИЗО сидит уже больше десятка участников подобных столкновений.

Фото: ЗАКС.Ру


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