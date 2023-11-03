В СИЗО попал еще один мигрант, обвиненный в уличных нападениях на петербуржцев

Петербургские суды продолжают отправлять под арест несовершеннолетних и молодых людей в рамках уголовного дела о систематических избиениях прохожих, возбужденного по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). В пятницу Октябрьский районный суд постановил поместить Гаджи-Бег Магамедова в СИЗО, где он пробудет до 15 декабря, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Магамедова преследуют в связи с октябрьским инцидентом в Красносельском районе. Следствие считает, что он в компании знакомых избил 21-летнего гражданина возле дома № 51 по Ленинскому проспекту. Предполагаемые сообщники фигуранта уже находятся под стражей.

О регулярных нападениях на прохожих некоей группировкой уроженцев стран ближнего зарубежья стало известно в середине прошлого месяца. Помимо юго-запада города, аналогичные эксцессы случались в Московском районе. Издевательства над незнакомыми людьми снимались на камеру и выкладывались в Telegram-канал "Жизнь бродяги".

Фото: ЗАКС.Ру