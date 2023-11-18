Беглов одобрил инициативу, позволяющую спрашивать паспорт при продаже зажигалок

Депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок сообщил в своем блоге о том, что в Смольном одобрили поправки в городское законодательство, касающиеся продажи несовершеннолетним энергетиков и зажигалок.

В законопроекте прописано право продавцов спрашивать документы, удостоверяющие личность, при реализации этих категорий товаров. Закон о запрете продавать зажигалки и энергетики детям был принят еще весной, однако технической возможности проверять паспорт продавцы по нему так и не получили.

"Устраняем этот пробел, чтобы введенные ограничения могли быть на практике соблюдены в полном объеме", - написал единоросс.

Предложенные Четырбоком и его коллегами коррективы одобрил губернатор Александр Беглов. Депутат рассчитывает на принятие поправок до конца календарного года.

Фото: ЗАКС.Ру