В Петербурге задержали пикетчика с плакатом в поддержку Скочиленко

Петербургские правоохранители прервали уличное выступление в поддержку художницы Александры Скочиленко, на этой неделе получившей семь лет колонии. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Вышедший с плакатом в поддержку политзаключенной активист Александр Поламишев был задержан. Его увезли в отдел полиции №78.

Есть вероятность, что его оформят как нарушителя антиковидных ограничений.

Напомним, что Скочиленко после более полутора лет содержания под стражей получила реальный срок за пацифистские листовки, оставленные в магазине. Эти действия сочли распространением фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Дело получило международный резонанс.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру