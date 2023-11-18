В Петербурге задержали пикетчика с плакатом в поддержку Скочиленко

Петербургские правоохранители прервали уличное выступление в поддержку художницы Александры Скочиленко, на этой неделе получившей семь лет колонии. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.
Вышедший с плакатом в поддержку политзаключенной активист Александр Поламишев был задержан. Его увезли в отдел полиции №78.
Есть вероятность, что его оформят как нарушителя антиковидных ограничений.
Напомним, что Скочиленко после более полутора лет содержания под стражей получила реальный срок за пацифистские листовки, оставленные в магазине. Эти действия сочли распространением фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Дело получило международный резонанс.
*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов