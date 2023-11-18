Российские врачи обратились к Путину с требованием освободить Скочиленко

Более ста российских врачей подписали открытое письмо, обращенное к президенту Владимиру Путину и касающееся судьбы петербурженки Александры Скочиленко, которая в этот четверг получила семь лет лишения свободы. Судья Оксана Демяшева сочла ее виновной в "фейках" об армии (ст. 207.3 УК) из-за пацифистских листовок, оставленных в супермаркете "Перекресток".

Представители врачебного сообщества обратили внимание главы государства на тревожащие их принципы принятия юридических решений в сегодняшней России.

"На фоне сообщений о массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства, реальное лишение свободы для человека, в деянии которого нет состава преступления и потерпевших, представляется особенно несправедливым", - говорится в тексте обращения перед прямым требованием освободить художницу.

Дополнительным аргументом для подписавшихся служит состояние здоровья Скочиленко: ее специфические заболевания стали прогрессировать в результате полуторагодового ожидания приговора в СИЗО. Условия колонии, уверены авторы, дополнительно навредят осужденной.

На данный момент письмо подписали 113 врачей.

Фото: ЗАКС.Ру