ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:26

Финские военные прибыли на КПП Вартиус для помощи пограничникам

фото ЗакС политика Финские военные прибыли на КПП Вартиус для помощи пограничникам

Финские военные прибыли для помощи пограничникам на пропускной пункт Вартиус на границе с Россией, сообщило утром 19 ноября местное издание Yle. В субботу стало известно о приостановке работы пункта из-за его перегруженности.

По информации журналистов, военные занимаются установкой бетонных барьеров на приграничной территории.

Минувшая ночь прошла спокойно и без происшествий, сообщили финские пограничники. Всего за субботу 67 человек попросили убежища на погранпосту Вартиус. Еще четверо обратились с той же просьбой на закрытый сейчас КПП Нуйямаа.

После закрытия четырех КПП на границе с Россией Финляндия принимает заявления о предоставлении убежища на переходах Салла и Вартиус. На этой неделе автобусы из Выборга перестали ходить в соседнюю страну из-за закрытия границы. Предположительно, такое положение продлится до 18 февраля 2024 года.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама