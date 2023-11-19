Финские военные прибыли на КПП Вартиус для помощи пограничникам

Финские военные прибыли для помощи пограничникам на пропускной пункт Вартиус на границе с Россией, сообщило утром 19 ноября местное издание Yle. В субботу стало известно о приостановке работы пункта из-за его перегруженности.

По информации журналистов, военные занимаются установкой бетонных барьеров на приграничной территории.

Минувшая ночь прошла спокойно и без происшествий, сообщили финские пограничники. Всего за субботу 67 человек попросили убежища на погранпосту Вартиус. Еще четверо обратились с той же просьбой на закрытый сейчас КПП Нуйямаа.

После закрытия четырех КПП на границе с Россией Финляндия принимает заявления о предоставлении убежища на переходах Салла и Вартиус. На этой неделе автобусы из Выборга перестали ходить в соседнюю страну из-за закрытия границы. Предположительно, такое положение продлится до 18 февраля 2024 года.

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