ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:10

Из Выборга до 18 февраля перестали ходить автобусы в Финляндию

фото ЗакС политика Из Выборга до 18 февраля перестали ходить автобусы в Финляндию

Автобусы из Выборга в финский город Лаппеенранта и столицу Финляндии Хельсинки временно перестанут курсировать, об этом 17 ноября пишет РБК из здания автобусного вокзала Выборга.

Рейсов не будет до 18 февраля 2024 года. Последний автобус в Финляндию уехал утром в пятницу, 17 ноября. По словам сотрудников вокзала, ажиотажного спроса не было. Также они отметили, что в автобусе даже остались свободные места.

Напомним, что Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на западной границе: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала до 18 февраля 2024 года. Однако финские власти заявили о готовности закрыть и восточную границу.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама