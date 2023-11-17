Из Выборга до 18 февраля перестали ходить автобусы в Финляндию

Автобусы из Выборга в финский город Лаппеенранта и столицу Финляндии Хельсинки временно перестанут курсировать, об этом 17 ноября пишет РБК из здания автобусного вокзала Выборга.

Рейсов не будет до 18 февраля 2024 года. Последний автобус в Финляндию уехал утром в пятницу, 17 ноября. По словам сотрудников вокзала, ажиотажного спроса не было. Также они отметили, что в автобусе даже остались свободные места.

Напомним, что Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на западной границе: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала до 18 февраля 2024 года. Однако финские власти заявили о готовности закрыть и восточную границу.

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