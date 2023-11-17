Финские власти готовы полностью закрыть границу с Россией

Финляндия готова закрыть восточную границу с Россией, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова министра финансов Финляндии Риикка, сказанные финским СМИ.

По словам министра, если закрытие западных границ не даст нужного результата, то финские власти готовы закрыть остальные пункты пропуска.

Также, по мнению Пурра, у Финляндии просто нет другого выхода. Об этом же заявил и министр обороны Суоми Антти Хяккянен.

Напомним, что Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией. После этого о готовности принять такие меры заявили в Эстонии и Норвегии.

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