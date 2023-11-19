Полиция отпустила активиста Иоффе с протоколом о мелком хулиганстве

Правоохранители отпустили петербургского активиста Виталия Иоффе с протоколом о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), сообщило 19 ноября RusNews. В отделе полиции петербуржец провел двое суток.

О задержании Иоффе стало известно в пятницу, 17 ноября. Произошло это, по рассказу его жены, когда он направлялся на заседание Ленинградского областного суда по апелляции активиста Дмитрия Скурихина.

Согласно версии полицейских, причиной задержания стало то, что Иоффе якобы нецензурно выражался на улице.

На активиста составили протокол и выписали штраф на 500 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру