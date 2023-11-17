В Петербурге полиция задержала активиста Виталия Иоффе

Полиция задержала 17 ноября петербургского активиста Виталия Иоффе, сообщило "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его супругу. Правоохранители увезли его в отделение якобы из-за того, что он нецензурно выражался на улице.

По сообщению жены Иоффе, тот направлялся на заседание суда по апелляционной жалобе активиста из Ленобласти Дмитрия Скурихина. Задержанного повезли в 37-й отдел полиции, туда же выехал адвокат от "ОВД-Инфо"*.

На прошлой неделе на Иоффе составили протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Заседание по делу Скурихина состоялось днем в Ленинградском областном суде. Приговор активисту оставили без изменений.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру