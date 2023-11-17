Суд утвердил приговор активисту из Ленобласти Скурихину

Ленинградский областной суд утвердил приговор активисту и предпринимателю из Ленобласти Дмитрию Скурихину, рассказал 17 ноября проект "Сетевые свободы". Ранее тот был осужден на полтора года лишения свободы по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

"Дмитрию Скурихину утвердили приговор за повторную дискредитацию армии", — говорится в Telegram-канале "Сетевых свобод". Апелляционную жалобу защиты активиста оставили без удовлетворения.

Изначально рассмотрение жалобы должно было состояться в конце октября, однако его перенесли на три недели вперед. Как сообщали соратники Скурихина, прокурор настаивала на подобном решении из-за недостаточного, по ее мнению, времени на подготовку активиста к заседанию. При этом сам он против рассмотрения в назначенную дату не возражал.

Скурихин владеет магазином в поселке Русско-Высоцкое, на стенах которого он неоднократно размещал надписи, выражающие его гражданскую позицию. Первое уголовное дело о дискредитации армии против него возбудили в сентябре 2022 года, второе — в минувшем феврале. Позже их объединили в одно.

Фото: соцсети Дмитрия Скурихина