Полиции вернули протокол, составленный на активиста Иоффе из-за летнего пикета

Октябрьский районный суд Петербурга счел некорректно составленным административный протокол, оформленный накануне на активиста Виталия Иоффе в связи с его августовской публичной акцией. Материалы дела по "митинговой" ч. 2 ст. 20.2 КоАП вернули в полицию, о чем сообщает RusNews со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Одиночный пикет Иоффе был посвящен судьбе его единомышленницы Ольги Смирновой, впоследствии осужденной за фейки об "армии" (ст. 207.3 УК).

Активиста, несмотря на ошибки в протоколе, продолжают удерживать в отделе полиции и оставят в нем на вторую ночь. Иоффе был задержан в Ленобласти возле больницы, в которой находился другой регулярный участник пикетов Александр Правдин.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, в отдел №1 на Садовой улице прибыли полицейские из Выборгского района. На задержанного хотят составить еще один протокол, уточнил адвокат Подольский.

Летом и осенью Иоффе провел на севере и в центре города не менее пяти пикетов.

UPD 20:25 Новый протокол на Иоффе составили по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за возложения цветов к памятнику репрессированным украинцам и последующего комментария журналистов.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру