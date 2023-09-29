Петербургского активиста Иоффе снова задержали с плакатом

Петербургские правоохранители прервали очередной одиночный пикет, организованный городским активистом Виталием Иоффе. Как это уже бывало неоднократно, акция прошла у станции метро "Академическая" и была посвящена судьбе Ольги Смирновой, знакомой и единомышленницы Иоффе.

Активист вышел на улицу продемонстрировать свое несогласие с шестилетним реальным сроком, который присудили Смирновой в конце августа по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Простоять он сумел примерно час.

Как передает портал MR7, мужчину повезли в отдел полиции №6, чтобы оформить на него протокол о нарушении городских противоэпидемических правил (ст. 8.6.1 КоАП СПб). При задержании полицейские в количестве пяти человек сказали, что приехали, отреагировав на поступившую жалобу.

В одиночные пикеты Иоффе встает регулярно. По некоторым его административным делам суды даже прекращают производство.

Фото: ЗАКС.Ру