Активистку Ольгу Смирнову приговорили к 6 годам за "фейки" об армии

Кировский районный суд Петербурга 30 августа приговорил участницу движения "Мирное сопротивление" Ольгу Смирнову к 6 годам лишения свободы, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Активистку признали виновной в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК). Также ей запретили в течение 3 лет администрировать сайты.

Следователи нашли "фейки" в публикациях движения "Мирное сопротивление" в социальных сетях. В них якобы содержались недостоверные сведения о ходе специальной военной операции. Гособвинитель просил лишить Смирнову свободы на 7 лет.

С момента ареста Смирновой прошло почти 16 месяцев. Суд зачел в срок время, проведенное в следственном изоляторе, по схеме один день за полтора. Таким образом, ей придется провести в местах лишения свободы меньше примерно на 1 год и 11 месяцев - то есть около 4 лет.

Приговор Смирновой по статье о "фейках" про армию стал вторым в Петербурге. Ранее суд назначил 5,5 лет лишения свободы кладоискателю Олегу Белоусову, которого также обвиняли в публикации заведомо ложной информации о Вооруженных силах из-за переписки в групповом чате.

О том, как в Петербурге судят за "дискредитацию" армии и распространение "фейков" о ней - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков