Суд прекратил одно из административных дел петербургского пикетчика

Калининский районный суд Петербурга, заново рассмотрев "митинговый" протокол (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) на активиста Виталия Иоффе, прекратил производство по делу. Об этом сообщает городской портал MR7.

Суд установил, что свой пикет Иоффе пытался согласовать с районными чиновниками, но администрация в срок не ответила на поданную заявку.

"Мы настаивали на том, что акция была согласована, так как было подано уведомление о проведении публичного мероприятия в установленный законом срок", - пояснила адвокат Олеся Васильченко.

Активиста задержали в середине месяца на площади Ленина, куда он вышел при помощи плакатов поддержать политзаключенных. Ранее суд возвращал протоколы на него в полицию: согласно второму из них, Иоффе своим пикетом дискредитировал армию (ст. 20.3.3 КоАП).

Фото: ЗАКС.Ру