Российской экономике грозил обвал после введения санкций, заявил Песков

Введение санкций против России после начала СВО угрожало российской экономике обвалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Помешали этому "достаточно прозорливые, мудрые" решения властей и "титаническая" работа правительства, поделился он своим мнением.

"Была угроза обвала. И, действительно, пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы, для того, чтобы этот обвал предотвратить", — говорит Песков на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Зарубина.

Представитель Кремля рассказал, что сперва перед российскими властями стояла задача исключительно предотвратить возможный обвал экономики, однако в дальнейшем удалось перейти к росту.

"Благодаря достаточно прозорливым, мудрым решениям руководства страны, благодаря титанической работе правительства удалось выйти на плато, стабилизироваться и потом неожиданным образом выйти на траекторию роста", — поведал Песков.

Прогнозируемые сейчас темпы роста экономики на уровне 3 % пресс-секретарь счел недостаточными. "Сейчас, конечно, задача сохранить эти темпы роста, 3 % — недостаточные темпы роста, они должны быть выше", — поделился мнением он.

Ранее Минэкономразвития оценило рост ВВП по итогам сентября в 2,8 %.

Фото: Kremlin.ru