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Новости 15:38

Российской экономике грозил обвал после введения санкций, заявил Песков

фото ЗакС политика Российской экономике грозил обвал после введения санкций, заявил Песков

Введение санкций против России после начала СВО угрожало российской экономике обвалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Помешали этому "достаточно прозорливые, мудрые" решения властей и "титаническая" работа правительства, поделился он своим мнением.

"Была угроза обвала. И, действительно, пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы, для того, чтобы этот обвал предотвратить", — говорит Песков на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Зарубина.

Представитель Кремля рассказал, что сперва перед российскими властями стояла задача исключительно предотвратить возможный обвал экономики, однако в дальнейшем удалось перейти к росту.

"Благодаря достаточно прозорливым, мудрым решениям руководства страны, благодаря титанической работе правительства удалось выйти на плато, стабилизироваться и потом неожиданным образом выйти на траекторию роста", — поведал Песков.

Прогнозируемые сейчас темпы роста экономики на уровне 3 % пресс-секретарь счел недостаточными. "Сейчас, конечно, задача сохранить эти темпы роста, 3 % — недостаточные темпы роста, они должны быть выше", — поделился мнением он.

Ранее Минэкономразвития оценило рост ВВП по итогам сентября в 2,8 %.

Фото: Kremlin.ru


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