Велоактивисты призвали петербуржцев поддержать проект о нулевой смертности на дорогах

"Петербургское велообщество" призвало единомышленников поддержать законопроект о нулевой смертности на дорогах. В минувшую пятницу инициативу одобрил Молодежный парламент города.

В Telegram-канале велообщества 19 ноября появилась просьба к горожанам направлять обращения депутатам Заксобрания с тем, чтобы продемонстрировать им заинтересованность в принятии проекта. Авторы предложили использовать для этого бот в мессенджере.

Законопроект о нулевой смертности в ДТП был внесен на рассмотрение Молодежного парламента его членами Никитой Добровым, Антоном Кистевым и Полиной Лифарь. В поддержку инициативы выступил руководитель "Петербургского велообщества" Павел Хусу.

Инициатива предусматривает включение в состав комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе специалистов по транспорту, урбанистов и заинтересованных представителей общественности, а заодно создание районных комиссий по безопасности. Комиссии должны будут изучать обстоятельства смертельных ДТП и разрабатывать меры для их предотвращения.

Члены Молодежного парламента поддержали идею, теперь ее предложат для рассмотрения комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Призывы велоактивистов направлять обращения депутатам связаны именно с этим.

Ранее стало известно о предложении обустроить в Петербурге более 850 километров велодорожек к 2030 году. Сейчас их общая протяженность в городе составляет 143 километра.

Фото: ЗАКС.Ру