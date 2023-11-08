В Петербурге предложили обустроить более 850 километров велодорожек

В петербургском Заксобрании 8 ноября представили концепцию развития велоинфраструктуры до 2030 года, рассказал депутат Алексей Цивилев. Документ обсуждался на заседании рабочей группы при комиссии городского парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщил депутат, авторы концепции предложили обустроить в городе дополнительно 857 километров велосипедных дорожек. В настоящее время общая протяженность велодорожек в Петербурге составляет 143 километра. При этом стоимость работ составит, согласно предварительным подсчетам, 21 миллиард рублей.

"Коллеги настаивают на включении велодорожек в генеральный план города, что имеет свои резоны, однако пока не очень помогает метрополитену", — отметил Цивилев в своем Telegram-канале. При этом он указал, что сейчас в городе "только 1 % всех поездок совершается на велосипедах", а развитием велоинфраструктуры неминуемо воспользуются ездоки на электросамокатах.

Идею включения схемы велодорожек в Генеральный план города поддержал присутствовавший на заседании депутат Михаил Амосов. При этом он признался в соцсетях, что испытывает некоторое смущение из-за того, что "раз за разом возникают препятствия" к включению схемы в Генплан.

В свою очередь, лидер справороссов в ЗакСе Марина Шишкина заявила, что позиция возглавляемой ей фракции остается неизменной и заключается в необходимости создания единой и безопасной велосети в Петербурге. "Мы будем настаивать на том, что проведение обязательных дополнительных консультаций с представителями велосообщества Петербурга просто необходимо, в том числе в формате депутатских слушаний", — пообещала она.

О планах представить велоконцепцию в ноябре ранее сообщали в комитете по транспорту.

Также в среду стало известно о создании в Госдуме рабочей группы по законодательному регулированию использования электросамокатов.

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