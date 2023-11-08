В Госдуме создали рабочую группу по вопросам самокатов

Рабочая группа по законодательному регулированию использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) приступила к работе в Госдуме. Во главе ее встал первый зампред парламентского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Как уточнили в пресс-службе ГД, первое заседание рабочей группы состоялось накануне. В ее состав вошли представители Минпромторга, МВД и других ведомств, а также кикшеринговых компаний.

"Мы обсудили множество вопросов: от ввоза мощных самокатов, которые оформляют, например, как спортивный инвентарь или даже детские игрушки, до расхождения формулировок в ПДД и КоАП, что не позволяет пользователям СИМ в полной мере нести ответственность при ДТП", — рассказал о прошедшем заседании Федяев.

Говоря о целях группы, депутат заявил о необходимости "воспитания культуры вождения с самых малых лет". Подобная задача представляется ему выходящей за рамки простого изменения ряда документов.

В ближайшее время участники группы сформируют и направят свои предложения в профильный комитет Госдумы. Предполагается, что документ станет основой для разработки касающегося СИМ законодательства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не единожды обращался к вопросу установления правил использования электросамокатов. В конце лета он приглашал подписчиков своего Telegram-канала к дискуссии по этому вопросу, а позже проводил в том же канале опрос о том, как быть с СИМ.

Фото: ЗАКС.Ру