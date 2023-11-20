В Петербурге начал работу первый женский таксопарк

Первый в истории Петербурга женский таксопарк открылся на Свердловской набережной, о чем пишет ТАСС со ссылкой на компанию "Яндекс.Такси". Представители последней отмечают, что профессия водителя стала более востребованной среди женщин. Создание отдельного автопарка призвано помочь новичкам адаптироваться в этой сфере услуг.

По данным "Яндекс.Такси", в нынешнем году на вакансии водителей устроилось на 15% больше женщин, чем годом ранее.

Рост популярности компания объясняет спецификой рабочего дня водителя. Она выражается в гибкости графика и позволяет удобно сочетать профессиональную занятость с другими делами.

Фото: ЗАКС.Ру