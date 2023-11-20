В России могут запретить усыновление в страны, где разрешена смена пола

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ограничении иностранного усыновления, заявил глава парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Речь идет о запрете усыновления российских детей для жителей стран, в которых разрешена смена пола.

"Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола", — цитирует РИА "Новости" слова депутата. Заявление прозвучало 20 ноября на заседании парламентской комиссии по расследованию действий Украины в отношении детей.

Пискарев уточнил, что запрет коснется стран, где смена пола практикуется как путем внесения изменений в документы, так и посредством медицинского вмешательства.

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола без медицинских показаний.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева