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Новости 13:03

"Ваше мудрое слово помогает горожанам": Беглов поздравил патриарха Кирилла

фото ЗакС политика "Ваше мудрое слово помогает горожанам": Беглов поздравил патриарха Кирилла

Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал поздравительное обращение к предстоятелю РПЦ Кириллу по случаю его 77-го дня рождения. Уже во втором предложении автор заводит речь не об адресате послания, а о президенте, привычно написанном с большой буквы. Именно президент, следует из поздравления, руководит возрождением "Великой России", в котором участвует и Кирилл.

"Петербург постоянно чувствует Вашу поддержку. Ваше мудрое слово помогает горожанам", - говорится в предпоследнем, самом объемном абзаце текста.

По словам Беглова, он чувствует теплое отношение именинника к Петербургу, за что благодарит религиозного деятеля вместе с остальными горожанами. В понимании губернатора, деятельность Кирилла делает страну сильнее.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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