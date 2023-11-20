Комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете на три года

Закон о бюджете на 2024 и плановый период 202502026 годов получил одобрение комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сообщил ТАСС 20 ноября. Документ рекомендован к принятию на заседании верхней палаты парламента.

Рассмотрение закона в Совфеде запланировано на среду, 22 ноября.

На заседании выступил министр финансов Антон Силуанов. Чиновник пообещал, что дефицит бюджета в следующие три года не превысит 1 % ВВП.

Закон предусматривает, что бюджет в течение трех лет будет дефицитным. Так, в 2024 году предусмотрены доходы на уровне 35 триллионов рублей, в 2025 году — 33,5 триллиона рублей, а в 2026-м — 34,1 триллиона рублей. Предполагается, что расходы казны составят 36,6 триллиона, 34,4 триллиона и 35,6 триллиона рублей соответственно.

На прошлой неделе документ был принят в третьем, окончательном чтении Государственной думой.

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