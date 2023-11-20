Дефицит бюджета в следующие три года не превысит одного процента ВВП, пообещал Силуанов

Дефицит федерального бюджета в 2024-2026 годах не превысит 1 %, заявил глава Минфина Антон Силуанов в своем выступлении в Совете Федерации. Условием для этого он назвал сохранение существующей ценовой ситуации.

"Если ценовая ситуация как сегодня сохранится, то ФНБ будет пополняться и мы будем устойчиво иметь бюджетный дефицит в пределах 1 % [ВВП]. Если ситуация будет изменяться, будем корректировать и наши оценочные прогнозы", — цитирует заявление министра ТАСС.

Сам федеральный бюджет на следующие три года был составлен в непростых условиях, отметил Силуанов. При этом он заявил, что документ составлен с учетом реализации заявленных приоритетов и, одновременно, требований обеспечения макроэкономической стабильности.

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете на 2024-2026 годы. Согласно документу, расходы казны в следующие три года будут превышать ее доходы.

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