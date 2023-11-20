Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Тулеева

Известие о смерти бывшего многолетнего главы Кемеровской области Амана Тулеева вызвало отклик в Смольном: петербургский губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося государственного деятеля.

"Возглавив регион в трудные годы рыночных преобразований, он проявил волю и силу, чтобы сохранить предприятия, восстановить экономику, дать людям возможность работать и заботиться о семьях", - говорится в официальном обращении.

Беглов считает, что покойного уважали и любили в том числе за пределами Кузбасса за смелость, решительность и трудолюбие.

Тулеев возглавлял Кемеровскую область в 1997-2008 годах. Его отставка случилась вскоре после печально известного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Трижды Тулеев выставлял свою кандидатуру на президентских выборах. Жизнь политического деятеля оборвалась в возрасте 79 лет.

Фото: ЗАКС.Ру