С января стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга не изменится

Петербургское правительство приняло решение не повышать с Нового года стоимость проезда в общественном транспорте, о чем сообщает пресс-служба Смольного. На совещании губернатор Александр Беглов обратил внимание коллег, что нынешние тарифы сопоставимы с московскими.

"Это вызывает справедливые вопросы у наших жителей. Поэтому предложение о повышении тарифов на транспортные услуги на 4,95% предлагаю отклонить", - произнес Беглов.

Действующие расценки заморозили на год вперед. Не изменится также стоимость проезда в электричках. Утверждается, что благодаря субсидированию перевозчиков дополнительными бюджетными средствами петербуржцы сэкономят свыше двух миллиардов рублей.

Отметим, что новогодние каникулы всех последних лет в Петербурге сопровождались повышением стоимости проезда в наземном транспорте и метро.

Фото: ЗАКС.Ру