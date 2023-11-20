В Смольном анонсировали повышение тарифов ЖКХ в 2024 году

Летом следующего года петербуржцев ждет очередное увеличение тарифов ЖКХ, сообщили 20 ноября в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля. Согласно опубликованной информации, величина индексации составит 9,4 % относительно нынешних значений.

"Предельный размер изменения платы за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года составит 9,4 %. Это ниже предельного индекса, утвержденного правительством РФ для Северной столицы — 9,8 %", — говорится в распространенном 20 ноября сообщении.

Как ожидается, с учетом субсидирования и предельного индекса тарифы на водоснабжение и водоотведение увеличатся на 8,7 %, плата за теплоснабжение вырастет на 9,8 %, за электричество — на 7 %. Равным образом на 7 % вырастет плата за вывоз мусора.

Также со второй половины 2024 года планируется проиндексировать на 5,4 % плату за содержание жилого помещения. "Изменение коснется только нанимателей государственного жилья, а также собственников квартир, не принявших решение о размере платы на общем собрании", — уведомили в Смольном.

В предыдущий раз тариф поднимали в декабре прошлого года. При этом сообщалось, что следующее повышение состоится только спустя полтора года.

Фото: ЗАКС.Ру