МИД выразил протест финскому послу из-за закрытия погранпунктов

Российское Министерство иностранных дел 20 ноября вызвало для беседы посла Финляндии. Центральной темой встречи стало решение финских властей закрыть наиболее востребованные пункты пропуска на границе между двумя странами. Принятая мера не нашла понимания у российской стороны: послу выразили протест.

"Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно позиции РФ, использованный предлог для закрытия КПП — надуманный и провокационный: Россия, как утверждает МИД, не организовывала потоков мигрантов через финскую границу.

Напомним, что из-за закрытия четырех погранпунктов две компании на минувших выходных прекратили осуществлять автобусные рейсы из Хельсинки в Петербург.

Фото: ЗАКС.Ру