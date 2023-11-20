Мосгорсуд утвердил заочный арест бывшему столичному мундепу Люсе Штейн

Московский городской суд на заседании 20 ноября утвердил заочный арест бывшему столичному муниципальному депутату, участнице группы Pussy Riot Люсе Штейн. Защита последней пыталась оспорить решение, вынесенное на заседании Басманного суда Москвы 7 ноября.

"Суд признал законным решение первой инстанции о заочном аресте Штейн", — сообщили ТАСС в Мосгорсуде.

Заочный арест был вынесен в рамках уголовного дела о распространении фейков про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), возбужденного против экс-депутата. Согласно ранее вынесенному решению, срок меры составил два месяца, он будет отсчитываться с момента въезда Штейн в Россию или же экстрадиции ее с территории зарубежного государства.

Сама Штейн находится за границей. Как стало известно из сообщения Басманного суда, ее объявили в международный розыск. До этого он числилась в федеральном розыске.

Фото: ЗАКС.Ру