Суд в Москве заочно арестовал экс-мундепа Люсю Штейн

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего столичного муниципального депутата, участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн по делу о распространении фейков про армию (п. д. ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил 7 ноября ТАСС. Арест длительностью два месяца будет отсчитываться с момента въезда политика в Россию или же экстрадиции ее с территории зарубежного государства.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Людмилы Штейн <...> сроком на два месяца", — рассказали информагентству в суде.

Также в суде сообщили об объявлении Штейн в международный розыск. В федеральном розыске она находится с мая 2022 года, к тому моменту она уже выехала за рубеж.

В минувшем феврале стало известно о возбуждении против Штейн уголовного дела о распространении фейков об армии по мотивам политической вражды. До этого, в июле 2022 года, депутата оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

UPD: Защита Штейн оспорила решение о заочном аресте, сообщили ТАСС в Басманном суде.

Фото: ЗАКС.Ру