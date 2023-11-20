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Новости 17:41

Комтранс официально сообщил о закрытии сезона самокатов

фото ЗакС политика Комтранс официально сообщил о закрытии сезона самокатов

В Петербурге официально завершен сезон электросамокатов, поведали 20 ноября в комитете по транспорту. Причиной этого стали установившаяся в городе погода, не подходящая для совершения поездок.

Всего в прошедшем сезоне на территории Петербурга работали четыре кикшеринговых сервиса — Whoosh, Urent, Yandex и BusyFly. К услугам желающих были доступны свыше 37 тысяч электросамокатов, всего же пользователи совершили около 30 миллионов поездок.

При этом, согласно данным самих компаний, пользователи получили более трех миллионов предупреждений за нарушения при поездках. Всего им выставили около восьми миллионов штрафов, а 14 тысяч пользователей попросту заблокировали.

На прошлой неделе правительство поддержало с известными оговорками законопроект о штрафах за нетрезвые поездки на самокатах.

Фото: ЗАКС.Ру


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