Коммунист Матвеев предложил не выдавать маткапитал лицам с двойным гражданством

Депутат Госдумы Михаил Матвеев внес поправки к законопроекту, регулирующему правила выплаты материнского капитала. Речь идет о принятой на прошлой неделе в первом чтении инициативе, согласно которой на маткапитал могут претендовать только женщины, имеющие российское гражданство.

Матвеев счел целесообразным установить еще более строгое ограничение и лишить права на такого рода выплаты матерей, имеющих двойное гражданство. В противном случае, по мнению депутата, институт маткапитала утратит свой первозданный смысл и превратится "в кормушку для мигрантов, стимулирующую их в получении российского гражданства с целью освоения средств".

Вторая поправка депутата от КПРФ гласит, что как минимум один родитель в семье, получающей маткапитал, должен иметь российский паспорт по рождению.

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