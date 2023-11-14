Госдума приняла проект о выплате маткапитала исключительно россиянкам

Депутаты Госдумы одобрили 14 ноября в первом чтении законопроект о выплате материнского капитала исключительно тем женщинам, которые имеют российское гражданство на момент рождения ребенка. При этом сам младенец также должен быть российским гражданином.

"Законопроектом предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторами проекта выступили депутаты и сенаторы от ЛДПР, о направлении документа для получения отзыва в правительство стало известно в начале июня. Согласно предложению законотворцев, норма должна вступить в силу с 1 января 2024 года.

Также во вторник Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о повышении со следующего года пенсий неработающим пенсионерам.

Фото: ЗАКС.Ру