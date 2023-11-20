В Петербурге выставили на торги дом сталинской эпохи с видом на канал Грибоедова

Неиспользуемое бывшее здание Ленпочты (проспект Римского-Корсакова, 69) выставили на торги, которые состоятся по поручению "Почты России" 18 декабря. Об этом сообщает Российский аукционный дом (РАД). Начальная цена объекта площадью 3,4 тысячи кв. метров составляет 252 млн рублей.

Организаторы торгов находят достоинством сооружения его отсутствие в списке памятников КГИОП. По мнению экспертов, оно хорошо подойдет для приспособления под гостиницу или апартаменты.

"Здание не является объектом (выявленным объектом) культурного наследия, и это существенно сократит путь согласования проекта реконструкции в государственных инстанциях", - отметила представитель РАД Елена Тарасова.

История пятиэтажного объекта берет свое начало в 1936 году. В здании, построенном в стиле неоклассицизма по проекту архитекторов Дмитрия Лебединского и Артемия Нагорного, в разные периоды советской истории располагались средняя школа, вечерняя школа и ПТУ. Сегодняшнее состояние объекта характеризуется как удовлетворительное, он нуждается в полной замене инженерных сетей.

фото: РАД