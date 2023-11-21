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Новости 10:41

Прокуратура и КГИОП разобрались с дверью дома П. Т. Лесникова на Грибоедова

фото ЗакС политика Прокуратура и КГИОП разобрались с дверью дома П. Т. Лесникова на Грибоедова

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила соблюдение закона об объектах культурного наследия на набережной канала Грибоедова, об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Проверку провели сотрудники прокуратуры совместно со специалистами КГИОП. Ими было установлено, что у объекта культурного наследия "Дом П. Т. Лесникова" на набережной канала Грибоедова оконный проем оборудован в дверь.

КГИОП разрешение не проведение работ не давал, а документация не согласовывалась.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении памятников культурного наследия (ч.1 ст.243 УК РФ). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Фото: ЗАКС.Ру


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