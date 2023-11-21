Петербургские депутаты предложили эксперимент по легализации доходов такси

Депутаты петербургского Заксобрания обратились в ФНС с предложением провести эксперимент по легализации доходов такси, сообщили 21 ноября "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на текст документа. По мнению авторов проекта, это позволит заметно увеличить доходы городского бюджета.

Обращение составили члены постоянной комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Согласно их подсчетам, Петербург ежегодно недополучает около трех миллиардов рублей от деятельности такси. При этом в 2022 году поступления от легковых автомобилей и каршеринга составили примерно в девять раз меньше указанной суммы — а именно 327,7 миллиона рублей.

Глава комиссии Алексей Цивилев в беседе с изданием высказал предположение, что проблема может быть связана с прохождением денег по цепочке от пассажира к водителю и далее к таксопаркам и агрегаторам. В такой ситуации часть средств не попадает под налогообложение, заявил он.

Претензии парламентариев также вызвало то, что большинство агрегаторов такси зарегистрированы в Москве и, соответственно, платят налог на прибыль в столичный бюджет. При этом сами водители, если они не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, имеют возможность уклоняться от уплаты НДФЛ, указали депутаты в письме в ФНС.

Депутаты предложили обложить всех водителей такси налогом по единой ставке в 4 % от доходов. Также они находят нужным создание единого регионального оператора, который бы аккумулировал средства от пассажиров такси и переводил их водителям, предварительно вычтя положенные налоги. Последние в дальнейшем он должен будет переводить в городской бюджет.

Ранее стало известно об открытии первого в Петербурге женского таксопарка.

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