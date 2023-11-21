Путин обвинил Запад в своекорыстном использовании доктрины прав человека

Западные страны используют доктрину прав человека для вмешательства во внутренние дела других стран и для обеспечения своего доминирования в мире, полагает президент России Владимир Путин. Подобная позиция изложена в его приветствии к участникам конференции, приуроченной к 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Текст обращения зачитал участникам конференции глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, о чем рассказала пресс-служба СПЧ в официальном Telegram-канале. Там же был опубликован текст приветствия.

"Существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государства и обеспечения своего доминирования", — говорится в послании.

Также президент обвинил ряд международных институтов, включая ООН и Совет Европы, в ангажированности и неспособности решать проблемы в контексте событий в Донбассе. Именно с этим связан выход России из ряда международных структур, заявил в своем приветствии Путин. При этом он объявил, что страна продолжает "четко выполнять свои обязательства в области прав человека".

О том, что Россия больше не намерена обсуждать с западными странами вопрос прав человека, еще в июне говорил уполномоченный по демократии и верховенству права МИД Григорий Лукьянцев.

Фото: Kremlin.ru