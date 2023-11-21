Количество умерших от коронавируса в Петербурге сравнялось с Москвой

В Петербурге коронавирусная статистика продолжает пополняться новыми летальными исходами и случаями заражения, об этом 21 ноября стало известно из отчета оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что в Петербурге зафиксировано 19 летальных исходов из-за заболевания. В Москве зарегистрировано столько же.

Всего с 13 по 19 ноября в Петербурге зафиксировали 5 834 новых случая заражения коронавирусом, из них 452 человека попали в больницы.

В России госпитализировано 6 398 человек, что почти на 17% больше, чем с 6 по 12 ноября. Всего в стране от болезни погибло 93 человека.

Напомним, что в медицинских учреждениях Петербурга ввели масочный режим.

Фото: ЗАКС.Ру