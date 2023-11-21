На Дмитрия Гудкова* составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации

Савёловский районный суд Москвы зарегистрировал 21 ноября административное дело в отношении оппозиционера Дмитрия Гудкова*, обратила внимание "Медиазона"**. Протокол был составлен по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

Что именно послужило причиной составления протокола, неизвестно. В беседе с изданием Гудков* заявил, что впервые слышит об административном деле.

Наказание по вменяемой политику статье предполагает для граждан штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей. Дата заседания по делу пока не назначена.

Сам Гудков* покинул Россию в 2021 году. В минувшем октябре против него возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Дмитрия Гудкова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру