Смольный запланировал прибавку к уже установленному на 2024 год прожиточному минимуму

Власти Петербурга намерены вновь увеличить значение прожиточного минимума на 2024 год, следует из проекта соответствующего постановления. Корректировки опубликованы на сайте городской администрации для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, Смольный намерен установить величину прожиточного минимума в 2024 году на уровне 16 535 рублей. При этом для трудоспособных граждан это значение составит 18 023 рубля, для пенсионеров — 14 220 рублей, а для детей — 16 039 рублей в месяц.

Ровно двумя месяцами ранее губернатор Александр Беглов уже подписал постановление о прожиточном минимуме на следующий год. Согласно документу, тогда его величина составила 16 322 рубля на человека. Для трудоспособных граждан значение прожиточного минимума определили в сентябре на уровне 17 791 рубля, для пенсионеров — 14 027 рублей, а для детей — 15 832 рублей.

Таким образом, показатель на душу населения планируется увеличить на 213 рублей. В более частных случаях повышение также составит около 200 рублей в каждом конкретном случае.

Фото: ЗАКС.Ру