Евгений Киселев* получил штраф за неисполнение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении журналиста Евгения Киселева*. Претензии к ведущему возникли из-за непредставления отчетности иноагента в Министерство юстиции.

Суд счел вину Киселева* доказанной и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Это максимальное наказание, предусмотренное за вмененное журналисту нарушение.

"Суд признал виновным Евгения Киселева* <...> и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Сам Киселев* с 2009 года проживает на Украине, в 2016 году он получил гражданство этой страны.

Также во вторник стало известно о составлении протокола на Дмитрия Гудкова** по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

*Минюст внес Евгения Киселева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дмитрия Гудкова в единый реестр иноагентов

Фото: YouTube-канал Евгения Киселева*