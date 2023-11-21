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Новости 15:59

Псковский суд оштрафовал журналистку Савицкую* за нарушение иноагентского законодательства

фото ЗакС политика Псковский суд оштрафовал журналистку Савицкую* за нарушение иноагентского законодательства

Псковский городской суд оштрафовал местную журналистку Людмилу Савицкую* за нарушение законодательства об иноагентах. Дело против нее завели по статье о непредставлении в Минюст отчетности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Как сообщила 21 ноября "Псковская губерния", Савицкой* назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Это минимальная величина взыскания за несдачу отчетности, предусмотренная действующим законодательством.

О том, что на журналистку был составлен протокол, стало известно в конце октября. Сама она была одной из первых внесена в список иноагентов. Произошло это еще в декабре 2020 года.

*Минюст внес Людмилу Савицкую в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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