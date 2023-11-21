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Новости 16:38

Активистка Курортного района оспаривает постановление правительства Петербурга

фото ЗакС политика Активистка Курортного района оспаривает постановление правительства Петербурга

Активистка Курортного района Анна Шушпанова подала иск в Санкт-Петербургский городской суд к правительству города, следует из данных сайта суда. В карточке дела сказано, что петербурженка оспаривает нормативный правовой акт.

Шушпанова рассказала ЗАКС.Ру, что речь идет о части постановления правительства Петербурга №502 от лета 2019 года. Документ вносит правки в несколько других нормативных актов, и в итоге выходит, что администрации районов города получили права на направление застройщику уведомления о принятии документов по параметрам индивидуального дома. Такое уведомление фактически разрешает строительство. При этом, право выдавать разрешение на застройку осталось у Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

Это противоречит Градостроительному кодексу России, считает Шушпанова. Из ГК РФ следует, что право на направление уведомления есть у того органа, который выдает разрешение на строительство. Неправомерно было наделять администрацию района полномочиями на выдачу уведомлений на строительство, заявила активистка. Первое заседание по делу об оспаривании пунктов постановления №502 назначено на 28 ноября, следует из карточки на сайте суда.

Этот иск об оспаривании документа связан со строительством индивидуального жилого дома у пляжа Белая гора в Сестрорецке. Территория входит в зону охраны культурного наследия, а ради застройки рабочие вырубили десятки сосен.  

Уведомление о том, что проект стройки ничему не противоречит, направила застройщику администрация Курортного района. Шушпанова оспаривала этот документ в Сестрорецком районном суде, но там ей отказали сославшись на постановление №502. Теперь активистка решила оспорить его. 

Шушпанова рассказала ЗАКС.Ру, что дело по уведомлению продолжается - она намерена обратиться в кассацию. Стройка на Белой горе тоже не окончена, уточнила активистка. По ее словам, сейчас там стоит забор и три дома, хотя уведомление подавалось только на два. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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