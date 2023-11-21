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"Аэрофлот" на праздники увеличит количество рейсов между Петербургом и Калининградом

фото ЗакС политика "Аэрофлот" на праздники увеличит количество рейсов между Петербургом и Калининградом

Количество авиарейсов между Петербургом и Калининградом увеличится на время предновогодних дней и праздничных каникул, сообщили 21 ноября в пресс-службе "Аэрофлота". Оператором перелетов выступит авиакомпания "Россия".

По сообщению компании, в период с 25 декабря по 8 января следующего года запланировано в общей сложности 23 новых рейса. Еще 44 рейса в это же время добавят на линию между Калининградом и Москвой.

Таким образом, всего за полмесяца ожидается на 67 рейсов между обеими столицами и Калининградом больше, чем обычно.

В "Аэрофлоте" уточнили, что Калининград входит в число наиболее популярных внутренних направлений. "Увеличение частоты полетов на время высокого спроса <...> благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма в регионе", — заявили в компании.

Ранее Пулково стало вторым аэропортом по пассажиропотоку в России. Калининград вошел в число наиболее популярных направлений из Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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