Аэропорт Пулково занял второе место по пассажиропотоку в России

По итогам 10 месяцев 2023 года аэропорт Пулково стал вторым в России по пассажиропотоку, сообщили в администрации губернатора Петербурга 14 ноября.

"С января по октябрь 2023 года аэропорт обслужил 17,5 миллионов пассажиров: 14,6 миллиона на внутренних и 2,9 миллиона на международных рейсах. Петербургская авиагавань опередила по объему перевозок Домодедово и Внуково и заняла второе место в России по пассажиропотоку", — рассказали в Смольном.

В число самых популярных внутренних направлений вошли Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. За границу из Пулково чаще всего летали в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван.

В прошлом месяце сообщалось, что Пулково заняло второе место по перевозкам пассажиров на внутренних линиях. С конца октября аэропорт перешел на осенне-зимнюю навигацию.

Фото: ЗАКС.Ру